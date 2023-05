Giappone, Banca centrale avverte su rialzo inflazione

(Teleborsa) - La fine della politica ultra espansiva dellaè solo questione di tempo. Le mosse della BoJ sono volte ad allinearsi alle altre maggiori banche centrali.In una settimana in cui sono tornate al centro dell’attenzione lae la, gli investitori si sono concentrati sulle minute relative all’ultima riunione dell'istituzione nipponica, da cui è emersa la maggiore preoccupazione per il trend dell’inflazione che, nel Paese, sta salendo più delle attese.Diversi membri del consiglio di amministrazione della BoJ hanno affermato che la banca centrale deve essere vigile sul rischio di un'accelerazione dell'inflazione più del previsto.Alcuni dei nove membri del board hanno affermato inoltre di aver visto alcuni "segnali positivi" emergere in Giappone che suggeriscono che l'economia stia facendo progressi verso il raggiungimento dell'obiettivo del 2% della banca centrale.Nella riunione di marzo, ultimo incontro presieduto da Haruhiko Kuroda che si è ritirato da governatore ad aprile e gli è succeduto Kazuo Ueda, la Bank of Japan ha mantenuto la sua politica ultra-accomodante.