Google pronta a lanciare il nuovo motore di ricerca potenziato da IA

(Teleborsa) -sarebbe pronta a lanciare una prima versione del suo, potenziato dall'intelligenza artificiale di, già nelle prossime settimane. È quanto sostiene il Wall Street Journal che ha anticipato una delleche il gigante tech americano svelerà durante la, in programma il. L'obiettivo secondo la testata economica è quello di estendere l'iniziativa a tutti gli utenti Usa entro la fine dell'anno.In base alledel WSJ la ricerca tradizionale verrà completamente ridisegnata per dare spazio a maggiori contenuti provenienti dai social network, foto e video. Al posto dei risultati di ricerca divisi per pagine, l'IA di Bard renderà lapiù personale e coerente con le abitudini di un singolo utente, creando di fatto una pagina Google diversa per ogni navigatore. Si tratterebbe di qualcosa di simile ai raggruppamenti mostrati in, a cui chi usa uno smartphone Android può accedere con unoverso sinistra delle finestre principali, ma con dentro i link offerti a seguito di una ricerca con termini o domande al chatbot di Bard.Mercoledì 10 maggio, oltre a svelare parte dell'aggiornamento della ricerca con l'IA, Google potrebbe inoltre anche presentare undi Bard specifico per gli