Nusco, ricavi primo trimestre 2023 a 11,1 milioni di euro

Nusco

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nel settore degli infissi, ha chiuso ildel 2023 conpari a circa 11,1 milioni di euro, di cui 3,2 milioni generati da Pinum Doors & Windows. Ilal 31 marzo 2023 risulta pari a circa 12,5 milioni di euro, di cui 6 milioni derivanti dalle attività di Pinum Doors & Windows."Dopo un 2022 molto positivo, con risultati significativi per Nusco, il primo trimestre dell'esercizio testimonia ulteriormente la bontà delle scelte intraprese a supporto della crescita del nostro business - ha commentato l'- Nello specifico, l'importante livello di fatturato raggiunto nel corso dell'esercizio precedente, che si sta confermando anche per questi primi tre mesi del 2023, è stato trainato dall', non tralasciando la nostra costante attenzione all’efficienza industriale e all’ottimizzazione dei processi produttivi"."Ci aspettiamo, inoltre,, con l'ingresso di impianti e macchinari innovativi che garantiscono una significativa riduzione degli sprechi e una maggiore efficienza, con conseguente impatto sui costi di produzione", ha aggiunto.