eVISO nomina Lucia Fracassi come direttore generale

eVISO

Pirelli

Danone

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche, haa decorrere dal 1° luglio 2023. Rispondendo all'AD Gianfranco Sorasio, avrà il compito di organizzare processi e procedure al fine di consentire la scalabilità del business, presupposto necessario per accelerare il percorso di crescita della società.Fracassi ha alle spalle una solida esperienza in ambito finanziario maturata in gruppi internazionali (, Galbani/, Crown Cork & Seal, Medtronic Invatec), posizione ulteriormente consolidata attraverso un'evoluzione professionale al ruolo di COO, General Manager e CEO. Negli ultimi anni si è occupata di start-up e di nuovi modelli di business diventando nel 2020 la Vicepresidente di Retail Hub."L'inserimento della figura di direttore generale nella struttura di governance di eVISO rappresenta una- ha commentato Sorasio - Sono soddisfatto che la direzione aziendale sia affidata a Lucia Fracassi, una professionista di comprovata competenza internazionale ed esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali di imprese in forte espansione".