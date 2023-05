Wall Street resta al palo. C'è attesa per l'inflazione

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

materiali

informatica

sanitario

Salesforce,

Boeing

Travelers Company

Intel

3M

Nike

Walgreens Boots Alliance

Zscaler

Palo Alto Networks

Datadog

AirBnb

Paypal

Lucid Group,

Globalfoundries

Sirius XM Radio

(Teleborsa) - Prosegue al ribasso la borsa di Wall Street dopo che il dato deludente sul commercio cinese ha riacceso i timori sulla domanda globale. Sale l'attesa tra gli investitori per il dato sull'inflazione statunitense, in agenda domani, mercoledì 9 maggio.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta a 33.570 punti, mentre, al contrario, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 4.123 punti. In lieve ribasso il(-0,51%); come pure, in frazionale calo l'(-0,38%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, i settori(-0,80%),(-0,64%) e(-0,47%) sono tra i più venduti.del Dow Jones,(+2,29%),(+1,29%) e(+0,80%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,74%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,67%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,47%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,10%.(+2,61%),(+2,48%),(+2,34%) e(+2,28%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -11,81%.Crolla, con una flessione del 6,31%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,29%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,58%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 5%; preced. 5%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,1 Mln barili; preced. -1,28 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 2,5%; preced. 2,7%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 245K unità; preced. 242K unità).