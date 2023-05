Borsa di New York apre in leggero rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street avvia gli scambi in rialzo dopo i dati sull'inflazione USA migliori delle attese. Questi numeri erano attesissimi dopo che la Fed ha segnalato una "pausa" nel ciclo di aumento dei tassi d'interesse, che questi numeri supportano, confermando un leggero allentamento della crescita dei prezzi.A New York, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 33.531 punti, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.133 punti.Positivo il(+0,74%); con analoga direzione, in frazionale progresso l'(+0,39%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,94%),(+0,91%) e(+0,80%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,97%.Tra i(+1,71%).