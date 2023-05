Enel, Fondazione Finanza Etica: preoccupati per cambio governance e uscita Starace

Enel

(Teleborsa) - "con, abbiamo criticato i piani di investimenti sul carbone e sul nucleare, e altre proposte come le costruzioni di dighe in Patagonia, ma per fortuna di questi piani non si è fatto nulla". Lo ha dichiarato, rappresentante di, in un intervento all'assemblea degli azionisti di"La società ha poi- ha spiegato Meggiolaro - Le emissioni zero sono un obiettivo ben più ambizioso del net zero. Con Francesco Starace Enel è diventato un attore leader della transizione energetica, e il nostro approccio è passato dallo scontro al dialogo, apprezzando le scelte dell'azienda"."Esprimiamo- ha proseguito - La nomina di un campione del petrolio e del gas come Paolo Scaroni non aiuta a fare previsioni ottimistiche, e l'per la decarbonizzazione, in quanto Starace ha portato il dibattito su questo tema in Italia a un altro livello".