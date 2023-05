Enel, principali azionisti in assemblea sono MEF e BlackRock

Enel

(Teleborsa) - All'assemblea degli azionisti di, in cui va in scena lo scontro tra il governo italiano e il fondo attivista Covalis, è risultato che idel colosso energetico presenti sono: il(MEF) con il 23,585% econ il 5,023%. Lo ha detto il presidente Michele Crisostomo in apertura dei lavori.Il, principale azionista, spera di ottenere sei posti del board con la sua lista, che comprendere il, manager di lungo corso con esperienze ine Italo. I restanti tre posti nel CdA saranno probabilmente spartiti tra Covalis e Assogestioni.Un tema cruciale sarà la scelta del, che sarà scelto tra il candidato del Tesoro, ex amministratore delegato di Enel e di Eni, e il candidato di CovalisCovalis, che ha criticato Assogestioni per non aver sostenuto le richieste di un presidente indipendente, ha affermato che il sistema che ha portato alle nomine del governo ", erode il valore e non è in linea con gli standard internazionali delle migliori pratiche di democrazia azionaria".