Enel, Starace: emozionato per momento importante, auguro ogni successo a nuovo CdA

(Teleborsa) - "Non vi nascondono le, perchè si tratta di un, in quanto sono in uscita da un'azienda in cui lavoro da 23 anni e che mi ha dato tanto. Voglio salutare tutti i colleghi con cui ho condiviso fatiche e successi, e sconfitte da cui abbiamo imparato tanto. Ringrazio gli azionisti per il supporto e la fiducia, per le critiche che ci avete rivolto. Voglio ringraziare tutti i membri di CdA e consigli sindacali che si sono susseguiti negli anni, che hanno contribuito alla crescita dell'azienda". Lo ha affermatouscente di, durante l'assemblea degli azionisti. All'assemblea, secondo la relazione iniziale del presidente , è presente il 65% del capitale. Il Tesoro ha il 23,6% del capitale , mentreè al 5%."La transazione energetica rappresenta una delle sfide più importati del nostro tempo - ha aggiunto - All'inizio siamo stati lungimiranti e siamo stati definiti anche visionari, ma ci abbiamo creduto. Ma sappiamo che non è ne la prima ne l'ultima delle trasformazioni industriali che abbiamo davanti". "Voglio", ha detto in chiusura di intervento.Analizzando l'andamento del business, ha detto che "i. La performance 2022 è ben impostata per sostenere la performance futura e dare una visibilità adeguata. Il programma di avanzamento strategico è proseguito sulla buona strada. Enel riesce quindi a". "Il dividendo per azione atteso nel 2024 e nel 2025, pari a 0,43 euro, è una base e potrebbe essere aumentato", ha specificato.Enel è "nella". "Siamo consapevoli che lotta al cambiamento climatico non si limita a un piano ambizioso - che nel caso di Enel prevede un obiettivo di emissioni zero al 2040 - ma essere coerenti in una serie di azioni, come la coerenza di investimenti, la governance sulle questione legate al clima e una reportistica adeguata - ha proseguito - La chiarezza dei nostro obiettivi di riduzione delle emissioni è stata riconosciuta dagli investitori".Starace si è soffermato molto sul riposizionamento strategico del gruppo. "Dal 2014 abbiamo seguito una, specialmente su due fronti: in America Latina con azioni molto complesse e in Est Europa con un difficile disimpegno. Stiamo ora concludendo questo sforzo di semplificazione, che entra nello stato fine: nel 2022 la strategia di semplificazione ci ha permesso di valorizzare asset per 5,9 miliardi di euro e, in particolare siamo stati".