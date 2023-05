EssilorLuxottica sigla partnership con Chalhoub Group per il Golfo Persico

EssilorLuxottica

(Teleborsa) -ha siglato un accordo diper sviluppare una. L'accordo mira a delineare una strategia commerciale, mettendo a fattor comune l'esperienza di EssilorLuxottica nel settore dell’eyewear e la profonda conoscenza del mercato locale di Chalhoub Group.La nuova partnership rappresenta un passo importante pernell'area ein rapida crescita., Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica, ha affermato che l'accordo "consentirà di sostenere anche i nostri attuali clienti ottici, una rete profondamente radicata nell’area a cui continueremo a offrire prodotti e soluzioni di alta qualità. Con la vasta conoscenza e la presenza retail di Chalhoub Group nella regione, potremo rafforzare la visibilità e la qualità dell'intero settore, anche in ottica omnicanale, offrendo un'esperienza d’acquisto più coinvolgente per i consumatori"."Entriamo nella categoria degli occhiali e in un settore con un potenziale di crescita significativo, anche in termini di innovazione, e cheregistra una forte domanda da parte dei nostri clienti del lusso nell’area", ha commentato, Presidente di Chalhoub Group, aggiungendo "EssilorLuxottica è un partner ideale con i suoi prodotti alla moda e dal design raffinato e il suo portafoglio marchi".dedicati ai principali e più iconici marchi globali di EssilorLuxottica, tra cui Ray-Ban, Persol e Oliver Peoples, ampliando la presenza del Gruppo nell’area del Golfo Persico. L'esclusivo concept multimarca di occhiali di lusso, David Clulow - nato nel Regno Unito e ben noto tra i consumatori mediorientali che vivono a Londra – aprirà nuovi punti vendita con un'esperienza d’acquisto ancora più esclusiva, un servizio impareggiabile, e le migliori innovazioni del settore