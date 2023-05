Imprese, Calì (commercialisti): "Gestione del rischio fondamentale nella governance aziendale"

(Teleborsa) - “In un contesto in cui la gestione del rischio fiscale assume un ruolo sempre più rilevante nella governance aziendale, il Tax Control Framework si configura come un importante strumento per la prevenzione di violazioni tributarie e la salvaguardia della reputazione e del patrimonio dell'impresa. Si tratta infatti di un sistema di controllo interno che permette alle aziende di monitorare, presidiare e valutare la situazione fiscale, basandosi su una serie di procedure e controlli che consentono di identificare e mitigare i rischi. Tra queste, la verifica della corretta applicazione delle norme fiscali, l'analisi dei processi aziendali per individuare eventuali criticità e l'implementazione di misure correttive per ridurre i rischi”. Lo afferma, presidente dell’, presentando il convegno, in programma giovedì 11 maggio alle ore 15:00 presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Roma (piazzale delle Belle Arti, 2).All’incontro, organizzato dallaex d.lgs. 231/01 dell’Odcec di Roma presieduta dainterverràviceministro dell’Economia e delle Finanze.“Approfondiremo le novità di questo importanteper la gestione dele per la tutela della reputazione e del patrimonio dell'azienda, la cui implementazione richiede però un'attenta analisi dei processi aziendali e una costante attenzione alle normative fiscali”, evidenzia il presidente della commissione, Ravazzin.Saranno presentiDirettore Centrale Grandi Contribuenti ed Internazionale dell’Agenzia delle Entrate;della commissione “Responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001”;, capo Settore Consulenza Direzione Centrale Grandi Contribuenti e Internazionale Agenzia delle Entrate;avvocato esperta nel D.Lgs. 231/01;presidente di Ernst & Young Italy Tax & Law;Heads of Tax Office Enel Spa;CFO Aeroporti di Roma Spa.