SOL, fatturato sale a 366 milioni in primo trimestre 2023

SOL

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nei settori dei gas tecnici e medicinali e dell'assistenza medicale a domicilio, ha chiuso ildel 2023 conpari a 365,9 milioni di euro, in progresso del 13,5% rispetto al primo trimestre 2022 (+9,4% a pari perimetro).Il risultato positivo è da ascriversi sia all'andamento delle vendite all', pari a 217,5 milioni di euro (+17,7%), che a quello delle vendite realizzate in, pari a 148,4 milioni di euro (+7,8%). La Divisioneha realizzato vendite per 199,8 milioni di euro, in crescita dell'11,9%. La Divisione dell'(attraverso Vivisol) si è assestata a 166 milioni di euro, in crescita del 15,6%."Valutiamo positivamente i risultati delle vendite conseguiti nel corso del primo trimestre del 2023 - ha affermatodi SOL - che confermano la capacità del gruppo di continuare a crescere anche in un, caratterizzato da costi crescenti a causa dell’inflazione e da forte volatilità, che richiede capacità di rapida reazione".