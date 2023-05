Terna, CdA nomina Giuseppina Di Foggia amministratore delegato

Terna

(Teleborsa) - Il neoeletto consiglio di amministrazione di, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, ha nominato all'unanimitàdella societàIl Consiglio ha approvato l'assetto dei poteri, attribuendo alil compito istituzionale di rappresentare la società, guidare e dirigere i lavori del Consiglio, in coordinamento con l'Amministratore Delegato. All'Amministratore Delegato sono stati conferiti, in linea con l'assetto precedente, tutti i poteri per l'amministrazione della società, a eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla normativa applicabile, dallo Statuto o mantenuti dal Consiglio nell'ambito delle proprie competenze.Il Consiglio di Amministrazione risulta composto dallaai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance (9 su 13). Il Consiglio ha provveduto alla ricostituzione dei Comitati interni già istituiti.