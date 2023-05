A2A: utile 1° trimestre in crescita a 173 milioni, accelerano investimenti nel green

A2A

(Teleborsa) -ha chiuso il primi trimestre dell'anno con undi euro, inrispetto al primo trimestre 2022 (106 milioni di euro).si sono attestati a 5.131 milioni di euro, risultando in contrazione del 7% rispetto allo stesso periodo del 2022, a seguito principalmente della contrazione dei prezzi dei mercati energetici.si attesta a 500 milioni di euro, in aumento del 30% rispetto ai primi tre mesi 2022 (386 milioni di euro).di euro, concentrati sullo sviluppo di impianti per la produzione di energia green e per il potenziamento e l’efficientamento delle reti.a 4.373 milioni di euro (4.258 milioni di euro al 31 dicembre 2022). Al netto delle variazioni di perimetro del periodo, pari a 12 milioni di euro, la PFN è in crescita di 103 milioni di euro, dopo investimenti per 219 milioni di euro."I risultati dei primi 3 mesi del 2023 consolidano la crescita del Gruppo confermandone la", commenta l'Amministratore Delegato, aggiungendo "essere riusciti a incrementare del 18% gli investimenti, rispetto ai livelli record dello stesso periodo dello scorso anno, è per noi motivo di grande soddisfazione perché dimostra laper lo sviluppo del Paese"."Siamo cresciuti sia nel numero di clienti che nello sviluppo dei progetti di nuovi impianti - afferma il manager - rafforzando così il nostro ruolo di player nazionale. Abbiamo ideatoche permette diretail utilizzando le nostre fonti green, per essere meno soggetti alle oscillazioni del mercato. Continueremo a lavorare per, pera beneficio delle persone, dei territori e delle imprese, consapevoli di essere sulla giusta strada".Il Gruppo resta, con l'ingresso nel capitale di VGE 05, che svilupperà un impianto fotovoltaico in Friuli Venezia Giulia,, con 177 GWh di energia green prodotta da fonti fotovoltaiche ed eoliche nei primi tre mesi del 2023 (in accelerazione dai 73 GWh del primo trimestre del 2022).grazie al collocamento di un nuovo Green Bond da 500 milioni di euro con durata 11 anni che ha ricevuto ordini per circa 2,2 miliardi di euro (oltre quattro volte l’ammontare offerto). A seguito di queste operazioni la quota di debito sostenibile sul totale del debito lordo di Gruppo al 31 marzo 2023 ha raggiunto il 64% (49% al 31 marzo 2022).