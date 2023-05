Borse asiatiche in ordine sparso

Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Si muovono in ordine sparso le principali piazze asiatiche mentre è stabile la borsa di(+0,01%), sulla scia della chiusura a due velocità di Wall Street, la vigilia, dopo che il dato sull'inflazione americana ha alimentato l'ottimismo per una pausa della Fed nei rialzi dei tassi il mese prossimo. sulla stessa linea, con le quotazioni che si posizionano allo 0,19%.Leggermente negativo(-0,47%); pressoché invariato(+0,19%).Sui livelli della vigilia(+0,18%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia(-0,12%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,06%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,01%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,02%.Il rendimento per l'è pari 0,4%, mentre il rendimento deltratta 2,7%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:50: Partite correnti (atteso 2.947,3 Mld ¥; preced. 2.197 Mld ¥)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,4%; preced. 0,7%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -3,2%; preced. -2,5%).