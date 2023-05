Snam, Venier: interesse per asset stoccaggio Edison

(Teleborsa) - Snam è interessata agli asset di stoccaggio di Edison. Lo conferma lin call con gli analisti sui risultati del primo trimestre "Confermo che la società è interessata a capire come la situazione di Edison gas storage evolverà. Siamo pronti come ho già detto a discutere con Edison non appena Edison definirà come andare avanti in questa eventuale dismissione".Quanto ad, il rigassificatore offshore di Rovigo, Venier ha spiegato: "sapete che siamo azionisti e stiamo seguendo il processo che gli altri due azionisti Exxon Mobil e Qatar Terminal hanno appena lanciato e abbiamo un accordo con i due azionisti su come e in quali circostanze possiamo incrementare la nostra quota in questo asset. Questa acquisizione può essere finanziata totalmente o parzialmente con la rotazione di asset. Penso che la nostra valutazione non sarà limitata a queste compagnie e voglio ribadire nuovamente che escludiamo la dismissione della quota in Italgas".