Wall Street è debole, crollano Disney e PacWest

(Teleborsa) -, con gli investitori che si trovano a digerire unache potrebbero avere implicazioni sui tassi di interesse. Inoltre, ildi, che ha registrato una diminuzione della crescita degli abbonati, e di, che zavorra l'intero settore bancario regionale.Sul fronte macro, lenegli USA hanno raggiunto il massimo dall'ottobre 2021, mentre i sono aumentati dello 0,2% in aprile, un livello inferiore allo 0,3% atteso dal mercato. Questi dati arrivano dopo la diffusione dell'inflazione di ieri, il cui percorso di raffreddamento infonde ottimismo.Prevale la cautela a, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,70%: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata lunedì scorso, di quattro ribassi consecutivi; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 4.129 punti. In moderato rialzo il(+0,36%); sulla parità l'(+0,01%).In buona evidenza nell'S&P 500 i(+2,23%) e(+0,44%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,43%),(-1,03%) e(-0,89%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,54%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,27%. Calo deciso per, che segna un -2,97%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,28%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,59%.(+6,78%),(+5,39%),(+5,19%) e(+5,09%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,34%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,97%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,70%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,64%.