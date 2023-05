WIIT, ricavi e utile in crescita del 20% nel primo trimestre

WIIT

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, ha registratopari a 31,8 milioni di euro neldel 2023, in crescita del 20,6% rispetto allo stesso periodo del 2022. Il mercato tedesco è al 54,3% del fatturato; i ricavi ricorsivi di gruppo all'84% e di WIIT (post fusione) al 80% del totale.L'si attesta a 12 milioni di euro (+19,3%) e registra un margine sui ricavi del 37,8%, in miglioramento rispetto al FY2022 (35,5%). L', che include l'effetto impositivo calcolato sulle normalizzazioni, si attesta a 3,9 milioni di euro, rispetto a 3,2 milioni del 1Q 2022 (+20,3%)."I risultati del primo trimestre dell'anno sonosu tutti gli indicatori economico finanziari e iniziano a riflettere l'effetto positivo del contributo dei nuovi contratti chiusi a fine 2022 - ha commentato l'- L'EBITDA margin ha evidenziato un significativo miglioramento sia in Italia che in Germania nel primo trimestre dell’anno grazie alle sinergie di costo ottenute e al focus sui servizi a maggiore valore aggiunto. Prevediamo nel 2023 una significativa generazione di cassa operativa, grazie al progresso dell’EBITDA e alla normalizzazione degli investimenti".La(indebitamento), considerando l'impatto IFRS16 di circa 12,8 milioni registrato al 31 marzo 2023 (10,3 al 31 dicembre 2022), passa da -180,8 milioni al 31 dicembre 2022 a -191,9 milioni al 31 marzo 2023.