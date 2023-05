Centrale del Latte d'Italia, fatturato sale a 81,8 milioni in 1° trimestre

Centrale del Latte d'Italia

Newlat

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nel mercato del latte fresco e a lunga durata, ha registrato unpari a 81,8 milioni di euro nel, contro i 71,3 milioni di euro dello stesso periodo dell’esercizio 2022, con una crescita del 14,7%.L'si attesta a 7,4 milioni di euro, in crescita del +16,5%. L'è pari al 9%, in leggero aumento rispetto all'EBITDA margin riportato nel primo trimestre del 2022. L'risulta pari a 1,6 milioni di euro, con una crescita del 3,6%.L'risulta in miglioramento rispetto a quanto registrato nel corso del 2022, passando da -58,7 milioni di euro, al 31 dicembre 2022, a -56,1 milioni di euro, al 31 marzo 2023, grazie alla capacità di generare cassa dall'attività operativa.I risultati ottenuti "evidenziano come leanche grazie alle sinergie createsi con l'ingresso nel gruppo, migliorando la redditività e i flussi di cassa", sottolinea la società."Il confronto con il piano industriale evidenzia un trend molto positivo, oltre le aspettative, che", viene evidenziato.