Comal, contratto per impianto fotovoltaico a terra in Sardegna

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, ha concluso un, società del gruppo, per lacon una potenza di 80 MWp.L'impianto sarà realizzato con formula EPC-M a Macchiareddu in. Il programma prevede l'avvio nel prossimo mese di giugno e il termine entro il primo semestre 2024.Il nuovo contratto - di cui non sono stati divulgati i dettagli finanziari - contribuisce ad incrementare ildi Comal a oltre 330 milioni di euro da sviluppare nel biennio 2023-2024, si legge in una nota."La firma di un ulteriore contratto sul territorio sardo ci rende particolarmente soddisfatti in quanto questo nuovo grande impianto rafforza ancora una volta il legame che Comal ha con la Sardegna, dove la società è già presente da diversi anni - ha commentato l'- Soddisfazione ulteriore deriva dall'aver definito il contratto con uncol quale ci prefissiamo di continuare la collaborazione per prossimi importanti progetti".