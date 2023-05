Covivio, il 79% degli azionisti sceglie il dividendo in azioni

Covivio

(Teleborsa) -, azienda francese operante nel settore immobiliare, ha comunicato chesociale hanno. L'assemblea del 20 aprile 2023 ha approvato l'importo del dividendo per l'esercizio 2022 pari a 3,75 euro per azione (stabile vs 2021) nonché l'opzione dello scrip dividend.Il pagamento del dividendo e la liquidazione eavverranno il. Le 6.220.293 nuove azioni avranno godimento corrente e saranno oggetto di richiesta di ammissione sul mercato Euronext Paris e su Euronext Milan. Covivio ha iniziato una procedura di delisting da Euronext Milan, che dovrebbe concludersi il 26 giugno 2023.Ildelle nuove azioni è stato fissato in 44,87 euro, corrispondente al 90% del prezzo medio di chiusura delle 20 sedute di Borsa antecedenti l'assemblea meno l'ammontare del dividendo."Questa operazionecon un aumento di capitale di 279 milioni di euro e dimostra ancora una volta la fiducia degli azionisti nella strategia di Covivio", si legge in una nota.