Cyberoo inaugura la nuova sede in Polonia

Cyberoo

(Teleborsa) -, PMI innovativa specializzata in cyber security per le imprese, inaugura oggi una sede in Polonia, un ulteriore importante i-SOC (Security Operation Center), a Varsavia. Nella capitale polacca,, con un ampio gruppo di cyber specialist attivi a supporto della struttura operativa di Gruppo H24.Con l’avvio delle attività polacche, l’i-SOC di Cyberoo si rafforza e sarà a 3 livelli. Oltre al cosiddetto livello 0 operativo tramite l’innovativa intelligenza artificiale, ci saranno infatti un 1° livello con cyber security analyst a Ternopil in Ucraina, un 2° (quello di Varsavia) con cybersecurity specialist e un 3° con expert cyber security specialist in Italia.Il nuovo modello scalabile garantirà un ulteriore miglioramento del servizio offerto ai clienti e permetterà a Cyberoo di supportare nel miglior modo possibile la costante crescita della clientela che sempre più si affida ai servizi MDR (Managed Detection and Response) diCyberoo.Cyberoo PL (Polonia) è stata costituita alla fine del 2022 e dopo un breve periodo, caratterizzato dalle attività di assunzione e formazione delle risorse, è stata ora integrata nel perimetro di consolidamento di Cyberoo S.p.A., da cui sarà controllata al 100%.