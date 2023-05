Itway, ricavi primo trimestre oltre 10 milioni

Itway

(Teleborsa) - Nel trimestre chiuso al 31 marzo 2023 i ricavi operativi del Gruppo, pari ad Euro 10.007 mila, si incrementano rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (Euro 9.419 mila, +6,2%), per le buone performance di 4Science e di Itway ed il mantenimento dei ricavi ed aumento della redditività delle controllate greca e turca.Il EBITDA ) è positivo per 250 mila Euro rispetto ai 610 mila Euro dell'analogo periodo 2022, in flessione di 360 mila Euro; ilè pari a 89 mila Euro, rispetto ai 458 mila Euro nei primi 3 mesi del 2022, in flessione di 369 mila Euro.Il, è pari a 4 mila Euro in flessione di 288 mila Euro.Ladel Gruppo al 31 marzo 2023 è migliorata per effetto delle operazioni effettuate nel secondo semestre del 2022 di aumento di capitale della controllata 4Science e per le entrate derivanti dall’emissione del prestito obbligazionario convertibile.Nei mesi che seguiranno "il Gruppo continuerà le proprie attività di sviluppo nei propri mercati di riferimento, Cyber security, Data Science e Cyber safety. L’ingresso di elementi di top management di comprovato valore, come sopra commentato, porta una accelerazione nella crescita".