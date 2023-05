Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,24% a 33.389 punti; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.143 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,2%); guadagni frazionali per l'(+0,21%).E' dunque positivo il bilancio nell'ultima seduta della settimana sui mercati azionari americani dove i i titoli delle banche regionali tentano il rimbalzo, dopo le difficoltà della vigilia dovute alla notizia che i depositi dellasono calati in una settimana del 10% circa. Sullo sfondo resta la cautela tra gli investitori che guardano con preoccupazione allo stallo a Washington sull'aumento del tetto del debito americano e temono una recessione.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,02%),(+0,74%) e(+0,54%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,57%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,73%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,70%.Poco mosso, che mostra un -2,08%.Sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -1,47%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,21%),(+7,05%),(+5,85%) e(+4,31%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,06%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,70%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,01%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,42%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,6%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,8%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 63 punti; preced. 63,5 punti)14:30: Empire State Index (preced. 10,8 punti)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,7%; preced. -0,6%).