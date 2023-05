Tessellis chiude 2022 con ricavi per 261 milioni e perdita di 63 milioni

Tessellis

(Teleborsa) -, il gruppo nato nell'agosto 2022 dalla fusione tra Linkem Retail e Tiscali, ha chiuso il 2022 conpari a circa 261 milioni di euro (circa 100 milioni di euro contabili),pari a circa 50 milioni di euro (circa 11 milioni di euro contabili) enegativo pari a circa 63 milioni di euro (circa 35 milioni di euro contabili). L'è pari a 97,7 milioni di euro."Iin termini di creazione di valore e di diminuzione dell’indebitamento finanziario rispetto alla data di efficacia della fusione", ha commentato l'AD Davide Rota.Il Consiglio di Amministrazione ha, che si colloca nel solco del precedente piano del luglio 2022, aggiornato sulla base dei dati di actual e budget.Il gruppo, in esecuzione del Piano Industriale 2023-26, ha in corso "un ambizioso processo di trasformazione in un abilitatore digitale per imprese e Pubbliche Amministrazioni", si legge nella nota sui conti. Nel frattempo, continua a lavorare per il miglioramento della marginalità dei servizi core (connessioni internet ultrabroadband e servizi di telefonia mobile), nonché al rilancio del Brand Tiscali sul mercato.