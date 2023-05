Twitter, Musk annuncia che la nuova Ceo è una donna

(Teleborsa) -. Il nuovo proprietario del social,, ha annunciato di aver, ma non ha fatto alcun nome, lasciando la sua. Non è la prima volta che il singolare patron di Tesla fa degli annunci "non annunci".Musk ha solamente aggiunto che la nuova managere che il suo ruolo "cambierà in quello dicon responsabilità di prodotto, software e sistemi operativi".Musk aveva assunto il ruolo di Ceo, anzi di amministratore unico di Twitter, nell'ottobre scorso , subito dopo aver rilevato il noto social network per 44 miliardi di dollari Secondo quanto riferisce ilche cita fonti vicine alla vicenda,, manager esperta di pubblicità, che ha lavorato per oltre un decennio in NBCU, ottenendo solidi risultati in termini di raccolta pubblicitaria.