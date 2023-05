Stefania Gentile nuovo Amministratore Delegato del Gruppo Mooney

Stefania Gentile sarà il nuovo Amministratore Delegato del Gruppo Mooney, la fintech italiana di prossimità controllata da Enel e Intesa Sanpaolo attraverso Enel X e Isybank ed entrerà in carica con decorrenza dal prossimo 1° giugno.







Emilio Petrone, a cui vanno i ringraziamenti di Enel e Intesa Sanpaolo per il lavoro svolto in questi anni, lascerà la guida dell’azienda in accordo con gli azionisti stessi alla fine del mese di maggio, così da garantire la continuità operativa del Gruppo. Insieme alla propria squadra, Petrone ha fatto di Mooney la principale fintech di prossimità operante sul territorio italiano, oggi leader nei servizi di pagamento, transazionali e mobilità, con circa 45.000 punti vendita, un importante canale digitale, 20 milioni di clienti e 260 milioni di transazioni nel 2022.





Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Massimiliano Cesare e tutto il Consiglio danno il benvenuto al nuovo Amministratore Delegato, Stefania Gentile, e ringraziano Emilio Petrone per l’impegno profuso e i risultati raggiunti alla guida della Società.

(Teleborsa) -