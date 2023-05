Cairo Communications, nel primo trimestre ricavi oltre 256 milioni

Cairo Communications

(Teleborsa) - Nel primo trimestre 2023 il Gruppoha conseguitolordi pari a Euro 256,2 milioni (Euro 253,5 milioni nel 2022), EBITDA pari a Euro 13,6 milioni (Euro 14,6 milioni nel 2022),negativo Euro 6,5 milioni (negativi Euro 3,8 milioni nel 2022) ed unnegativo e pari Euro 3 milioni (negativi Euro 2,9 milioni nel 2022).Al 31 marzo l’netto è pari a Euro 13 milioni (Euro 15,2 milioni a fine 2022).Anche nel primo trimestre 2023è risultato primo editore on-line in Italia con un dato aggregato di 32 milioni di utenti unici mensili medi (al netto delle duplicazioni) (Fonte Audicom).primo quotidiano italiano in edicola e con una customer base digitale totale attiva pari a circa 526 mila abbonamenti. In crescita anche la customer base dei prodotti pay di Gazzetta con circa 213 mila abbonamenti e di El Mundo ed Expansion in Spagna con rispettivamente 115 mila e 56 mila abbonamenti.ha conseguito elevati livelli di ascolto (3,32% sul totale giorno e 4,49% in prime time, sesta rete per ascolti in questa fascia oraria, con un trend crescente in febbraio con il 4,32% e marzo con il 4,87%, quanto La7 è stata la quinta rete in prime time).Ilha confermato i risultati del primo trimestre 2022.