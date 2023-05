El.En., fatturato oltre 161 milioni nel primo trimestre

El.En.

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre dell'anno con un EBITDA ) positivo per 21 milioni di euro in aumento del 4,3% circa rispetto ai 20,1 milioni di euro del 31 marzo 2022. L’EBITDA Margin nel primo trimestre 2023 è stato pari al 13,0%, in leggera flessione rispetto all’EBITDA Margin del 1Q 2022 pari al 13,9%.Il(EBIT) del trimestre, evidenzia un saldo positivo di 17,0 milioni di euro, in leggera flessione rispetto ai 17,1 milioni di euro del 31 marzo 2022. L’incidenza sul fatturato dell’10,6% anch’essa in leggera flessione rispetto all’anno precedente la cui incidenza era dell’11,8%.Ilevidenzia un saldo positivo di 16,6 milioni circa di euro e registra un decremento del 5,3% rispetto ai 17,5 milioni di euro del 31 marzo 2022.Ladel Gruppo è positiva per circa 56,7 milioni di euro rispetto ai circa 88,5 milioni di euro al 31 dicembre 2022 in diminuzione di circa 32 milioni.I risultati del primo trimestre sono in linea con la Guidance annuale indicata a Marzo 2023. La Società, nel contesto macro-economico attuale che evidenzia ancora difficoltà ed incertezze proiettate sulle attività aziendali dal conflitto bellico, dall’inflazione e dall’aumento dei tassi di interesse, consapevole delle potenzialità del Gruppo, "che indica un risultato operativo in linea con quello del 2022, con un fatturato consolidato di gruppo in crescita con il contributo di entrambi i settori medicale ed industriale".