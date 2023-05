Grandi banche italiane, utili triplicati in 1° trim grazie a balzo NII e controllo costi

Intesa Sanpaolo

Banca MPS

(Teleborsa) - Le) hanno registrato undi 4,8 miliardi di euro nel, circa tre volte superiore rispetto al primo trimestre 2022, o in aumento del 51% su base annua esclusi gli accantonamenti per la Russia nel Q1 2022, secondo un. "I risultati del primo trimestre 2023 hanno beneficiato di maggiori ricavi, controllo dei costi e minori costi del credito", ha affermato Andrea Costanzo, Vicepresidente del team DBRS Morningstar Global Financial Institutions.Nel primo trimestre del 2023, isono aumentati del 16% su base annua, guidati da un(aumentato del 56% su base annua e del 3% su base trimestrale) in parte compensato dae altri proventi. Anche i ricavi totali sono aumentati del 3% trimestre su trimestre (QOQ). I(NII e commissioni nette) sono aumentati del 26% su base annua nel primo trimestre del 2023 e del 4% su base trimestrale."Dopo i recenti forti aumenti,nei prossimi trimestri, riflettendo la nostra opinione che la pressione sui costi di finanziamento aumenterà probabilmente e che la concessione di nuovi prestiti rallenterà a causa dei tassi di interesse più elevati e dell'inasprimento degli standard creditizi - ha aggiunto Costanzo - A nostro avviso, i maggiori profitti operativi costruiti sugli aumenti del NII consentiranno alle banche con maggiore flessibilità di accumulare riserve più elevate".sono aumentati dell'1% su base annua nel primo trimestre del 2023, ma sono diminuiti del 14% su base trimestrale, riflettendo i benefici derivanti dalle continue misure di ottimizzazione dei costi che compensano l'impatto negativo dovuto all'elevata inflazione. Ilsi è attestato intorno al 47% nel trimestre, in calo di oltre 8 p.p. rispetto al Q1 2022.Nel primo trimestre del 2023, glisono diminuiti del 72% su base annua, poiché il primo trimestre del 2022 è stato influenzato da ingenti accantonamenti per le esposizioni dirette delle banche verso, ma anche da profili di rischio più forti e limitati nuovi afflussi di NPL.Il(CoR) medio annualizzato è stato di 39 punti base nel primo trimestre del 2023, al di sotto dei livelli del 2019-2022. Le banche prevedono un leggero aumento del CoR nel 2023 a un livello medio di circa 40-50 punti base, prevedendo un maggioreLa formazione di nuoviè leggermente aumentata nel primo trimestre del 2023, ma è rimasta limitata con un tasso di insolvenza medio inferiore all'1%. Di conseguenza, a fine marzo 2023 lo stock aggregato di esposizioni deteriorate lorde era aumentato dell'1% su base trimestrale, ma era diminuito del 59% dalla fine del 2019, trainato dalle cessioni e dalla liquidazione organica. Ciononostante, ilera del 3,3% a fine marzo 2023 e un QOQ stabile poiché i maggiori afflussi di crediti deteriorati sono stati compensati dall'aumento dei prestiti, anche se a un ritmo più lento.Il, fully loaded, era del 14,3% a fine marzo 2023, circa 540 punti base al di sopra dei minimi regolamentari nonostante distribuzioni più aggressive agli azionisti tramite dividendi e riacquisti di azioni proprie da parte di alcune banche.