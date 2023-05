SMFG, utile in aumento nell'esercizio. Nuovi target a lungo termine

(Teleborsa) - Sumitomo Mitsui Financial Group (), la seconda banca più grande del Giappone, ha registrato undi 805,8 miliardi di yen (circa 5,5 miliardi di euro) nell', in aumento di 99,2 miliardi rispetto all'anno precedente e di 35,8 miliardi superiore rispetto la target del management.SMFG ha riportato un calo del 51,3% nell'utile netto del, a 39,82 miliardi di yen.Il gruppo bancario prevede che l'utile netto salirà dell'1,8% a 820 miliardi di yen per l', SMFG ha dichiarato di puntare a un utile netto annuo di 900 miliardi di yen entro l'anno che termina a marzo 2026 e di 1 trilione di yen o più entro l'anno che termina a marzo 2029.