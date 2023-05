Tokyo positiva

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,75%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per, che scambia con lo 0,37%.In denaro(+0,94%); sui livelli della vigilia(-0,16%).Poco sopra la parità(+0,34%); consolida i livelli della vigilia(-0,01%).Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,27% rispetto alla seduta precedente. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,13%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,11%.Il rendimento dell'è pari 0,41%, mentre il rendimento delscambia 2,72%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,1%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 10,1%; preced. 3,9%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 20,1%; preced. 10,6%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,3%)01:50: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso 0,8%; preced. 4,6%)01:50: Bilancia commerciale (atteso -1.294,8 Mld ¥; preced. -754,5 Mld ¥).