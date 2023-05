Borse caute. Piazza Affari in positivo

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banca MPS

ERG

Terna

Italgas

CNH Industrial

Telecom Italia

Stellantis

Nexi

doValue

Ariston Holding

Cementir

IREN

Wiit

MARR

Seco

MFE A

(Teleborsa) -, mentre conferma. Il focus è sempre concentrato sulle probabilità di default USA, nella speranza che si giunga in tempo ad un accordo bipartisan al Congresso.Sul fronte macroè stata lievemente rivista al ribasso rispetto alla stima preliminare, ma conferma una accelerazione all'8,2%, mentre ilè in linea con le attese con una piccola crescita dello 0,1% nel 1° trimestre.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,09. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,68%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,10%.Invariato lo, che si posiziona a +186 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,14%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,21%, mentre, al contrario, incolore il, che continua la seduta a 29.438 punti, sui livelli della vigilia.Pressoché invariato il(+0,03%); in frazionale calo il(-0,31%).Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 4,62%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,95%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,21%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,77%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,32%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,27%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,17%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,09%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,09%),(+2,30%),(+2,23%) e(+1,96%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,87%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,85%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,37%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,22%.