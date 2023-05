Eventi e scadenze del 16 maggio 2023

Lunedì 08/05/2023

Lunedì 15/05/2023

Martedì 16/05/2023

(Teleborsa) -- Il Festival è organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS),con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all'Italia di attuare l'Agenda 2030 delle Nazioni unite e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)- Evento internazionale che riunisce i più importanti operatori globali della Space Economy. Parteciperanno 122 aziende del settore aerospazio provenienti da 15 paesi diversi, 100 buyers italiani e internazionali e 25 startup europee. Saranno circa 150 i relatori che si alterneranno in incontri e roundtable per discutere degli ultimi sviluppi nel mondo delle applicazioni satellitari, tecnologie innovative, supply chain e investimenti. L'evento si svolge a Venezia- Riunione ECOFIN a Bruxelles- La Presidenza islandese del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ospiterà un Vertice dei capi di Stato e di Governo dei 46 Stati membri dell'Organizzazione. Il Vertice si terrà a Reykjavik. Si tratta del 4° Vertice del Consiglio d'Europa dalla sua istituzione nel 1949- Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, interviene al 4° Vertice dei capi di Stato e di Governo del Consiglio d’Europa a Reykjavik- Grande evento dedicato alle nuove sfide legate all'attuazione del PNRR e della programmazione europea, mettendo al centro le persone e il loro valore come motore di cambiamento. Oltre 100 appuntamenti su politiche e progetti per costruire la PA del futuro, talk, tavole rotonde e keynote speech . Focus quindi su cosa è stato fatto e cosa va fatto per "ripartire dalle persone". L'evento si svolge al Palazzo dei Congressi di Roma. Tra gli ospiti ci saranno i ministri Zangrillo, Pichetto Fratin, Santanchè, Alberti Casellati e Urso e i sottosegretari Butti e Barachini- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- L'evento, dedicato alle piccole e medie aziende italiane, organizzato da Intermonte in collaborazione con CF&B Communication, si svolgerà in formato virtuale. Sarà rivolto a 19 investitori provenienti da 10 paesi diversi, in particolare quelli delle principali case di investimento europee e 13 piccole e medie aziende italiane quotate con 49 meeting in calendario- La 20a edizione dell'Automotive Dealer Day, il salone della distribuzione automobilistica, si svolge a Verona. Parteciperanno 19 brand auto e moto e oltre 90 aziende del settore. Ci saranno, tra gli altri, il Ministro dell'Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, rappresentanti dell'associazione italiana dell'industria automobilistica ANFIA, Federauto, Motus-E e UNRAE- All'evento simbolo dell'industria del risparmio, che si terrà all’Allianz MiCo di Milano, parteciperanno oltre 170 marchi. Un'edizione ricca di temi, conferenze, approfondimenti, momenti di formazione certificata sui temi caldi del settore e di attualità e riferimento per gli operatori del settore del risparmio gestito. Organizzato da Assogestioni. Alla conferenza inaugurale "Il risparmio oltre la crisi" parteciperà, tra gli altri, il ministro Giorgetti e il presidente di Assogestioni- Evento annuale promosso da ABI, in collaborazione con ABI Lab, CERTFin e OSSIF, dedicato alla sicurezza fisica e digitale nel mondo bancario e finanziario. La XX edizione si svolgerà a Milano.Appuntamento in cui la community della sicurezza si incontra per approfondire e individuare punti di attenzione, strategie e tecnologie più avanzate- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio10:00 -- Quinta edizione della Conferenza nazionale sull'economia circolare, organizzata dal Circular Economy Network a Roma, presso il Nazionale Spazio Eventi. Durante la conferenza verrà presentato il Rapporto sull'economia circolare 2023 elaborato in collaborazione con ENEA10:00 -- Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, interverrà alla 5°Conferenza nazionale economia circolare 202310:30 -- L'evento si svolgerà a Palazzo Giustiniani, Sala Zuccari. Saluti istituzionali di Ignazio La Russa, Presidente del Senato e Matteo Lunelli, Presidente Altagamma. Seguirà una tavola rotonda 'il bello, il buono e il ben fatto made in Italy', moderata da Stefania Lazzaroni, Direttrice Generale Fondazione Altagamma e l'intervento conclusivo sugli scenari macroeconomici da parte di Maurizio Dallocchio, Professore Università Bocconi11:00 -- Alla presentazione dell'Osservatorio CNA Export 2023, presso l'Auditorium CNA, verranno resi noti i risultati del rapporto CNA "Le piccole imprese e la sfida dell'export: le opzioni per crescere ancora". Parteciperanno, tra gli altri, Antonio Tajani (ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale), Alberto Luigi Gusmeroli (presidente X commissione Attività produttive della Camera), Pasquale Salzano (presidente SIMEST), Matteo Zoppas (presidente ICE Agenzia) e Dario Costantini (presidente nazionale CNA)11:15 -- Press briefing in cui saranno presentate le nuove tendenze e le analisi dei consumi degli italiani in ambito travel emerse dall'osservatorio SpendingPulse™. Il briefing si svolge a Milano e interverranno Michele Centemero, Country Manager Italia di Mastercard e Natalia Lechmanova, Senior Economist, Europe & Middle East Africa di Mastercard15:00 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio la Presidente del Parlamento della Repubblica di Lituania (Seimas), Viktorija Cmilyte-Nielsen17:00 -- L’evento "Mobilità, sicurezza stradale, infrastrutture e ambiente. L’economia dei dati a servizio dell’individuo e della collettività", promosso da The Urban Mobility Council, si svolge presso la Camera dei deputati. Ha l'obiettivo di stimolare un dibattito informato sul contributo che l'economia dei dati può offrire rispetto alla transizione verso una mobilità più sicura e sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che economico. Interverranno operatori del settore, accademici ed esponenti istituzionali