Finint entra con ABC Company nel capitale di Serinex

ABC Company

(Teleborsa) -, Società Benefit, veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan, ha acquisito una partecipazione indiretta pari al 23,1% nel capitale della società Se.ri.nex. ad un prezzo pari a circa Euro 5,2 milioni.Nel dettaglio, ABC, per il tramite della controllata ABC Meccanica, ha acquisito il 33% di un veicolo (“TopCo”) attraverso il quale, insieme a Finint Equity for Growth, ha acquisito il 70% di un ulteriore veicolo di investimento (“NewCo”) che deterrà il 100% di Serinex. Il rimanente 30% di NewCo sarà posseduto dagli attuali soci e fondatori della Target.Serinex, con sede ad Annone di Brianza (LC), ha chiuso il 2022 con un fatturato pari a circa Euro 11 milioni, un Ebitda pari a circa Euro 4,5 milioni (41% di Ebitda margin) e una cassa netta pari a circa Euro 7 milioni, ed è attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di portautensili e accessori per centri di lavoro e macchine a controllo numerico. Da sempre Serinex si è contraddistinta sul mercato per l’elevata qualità dei prodotti e delle lavorazioni eseguite che, assieme ad un significativo programma di investimenti, le ha consentito di diventare l’operatore leader in Italia, con un peso via via maggiore dell’export negli ultimi anni.(CNC, fresatrici, trapani, torni e rettificatrici) e in tutte le principali lavorazioni di asportazione di materiali, dall’acciaio alle leghe non ferrose, dal legno alla plastica, dal marmo alla pietra.Nell’ambito dell’Operazione,. Successivamente all’Operazione ABC individuerà e selezionerà potenziali co-investitori che entreranno a fare parte di ABC Meccanica., ha dichiarato: "L’acquisizione della partecipazione in Serinex, secondo investimento di ABC, rappresenta una. In Serinex abbiamo trovato una eccellenza italiana, leader nella sua nicchia di mercato che già oggi esprime marginalità e produzione di cassa davvero interessanti, guidata da imprenditori giovani ed esperti, molto operativi e preparati, con una view ben definita del mercato di riferimento e delle opportunità di crescita".