Vodafone, rosultati esercizio in chiaroscuro. Della Valle: "Dobbiamo cambiare"

Vodafone

(Teleborsa) -con un utile di 12,3 miliardi di euro, mentre(EBITDAaL adjusted) èdi euro, risultando al di sotto della guidance, a causa dell'andamento debole del mercato tedesco., guidati dal buon andamento dell'Africa, in parte compensato dal calo dei ricavi da servizi in Europa. Complessivamente, ihanno registrato unadi euro. L'utile operativo è aumentato del 14,9% a 14,3 miliardi.Il rallentamento della performance dell'anno fiscale è. Laè rimastacon un calo dell'1,6% dei ricavi da servizi ed una discesa del 6,1% dell'utile rettificato."Oggi annuncio i miei piani per Vodafone. La nostra prestazione non è stata abbastanza buona", ha ammesso la, aggiungendo "".. - ha aggiunto la manager - Semplificheremo la nostra organizzazione, eliminando la complessità, per riconquistare la nostra competitività. Riallocheremo le risorse per fornire il servizio di qualità che i nostri clienti si aspettano e stimolare una ulteriore crescita dalla posizione unica in cui si trova Vodafone Business".Ilmesso a punto da Margherita Della valle, che a fine aprile ha sostituito il precedente Ceo Nick Read,, con semplificazione sia della sede centrale che dei mercati locali,che include il risanamento in Germania, una continua azione sui prezzi e la review strategica del mercato spagnolo,ed il marchio.