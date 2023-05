Eni acquista oltre 980 mila azioni proprie

Eni

società del cane a sei zampe

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, il 12 maggio 2023, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie. complessive, al prezzo medio ponderato di 13,3065 euro per azione, per unpari aA seguito degli acquisti effettuati il 12 maggio, considerando le azioni proprie già in portafoglio e l’annullamento di 195.550.084 azioni proprie deliberato dall’Assemblea il 10 maggio 2023 e in corso di esecuzione, Eni detiene 31.528.191 azioni proprie pari allo 0,93% del capitale sociale post annullamento.A Milano, intanto, migliora l'andamento della, che si attesta a 13,35 euro, con un aumento dello 0,91%.