Ambienta SGR acquisisce la maggioranza di Spaggiari

(Teleborsa) -, uno dei più grandi asset manager europei interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale, ha, attivo nello sviluppo di soluzioni software per la dematerializzazione e la digitalizzazione delle attività scolastiche. Spaggiari è l'ultimo investimento realizzato da Ambienta III, il terzo fondo di Ambienta.La SGR deterrà unanella società, a fianco di Pier Paolo Avanzi, l'imprenditore che ha guidato la trasformazione di Spaggiari da casa editrice specializzata a società di software con una suite completa di prodotti per la dematerializzazione e digitalizzazione dei processi e delle attività scolastiche. La società, membro della famiglia che ha fondato Spaggiari, nel ruolo di presidente e, che conserverà le attuali funzioni di AD e interverrà nell'operazione con un investimento rilevante.L'operazione è stata promossa da Ambienta in risposta alladella società, si legge in una nota. Spaggiari punta a un ulteriore consolidamento della sua posizione sul mercato e sull'acquisizione di sinergie che possano offrire contenuto e strumenti innovativi per integrare l'offerta della società."Spaggiari è una piattaforma unica nel settore delle tecnologie per l'educazione in Italia - ha commentato- Forte di quasi un secolo di storia, la società è un nome familiare in tutte le scuole e offre la gamma di software più completa presente sul mercato. È la piattaforma ideale per intraprendere un viaggio destinato a promuovere ulteriormente la digitalizzazione della scuola, con l'obiettivo finale di rendere l’istruzione sempre più sostenibile".