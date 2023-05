Ambroimmobiliare, CdA si riunisce ed assegna deleghe

Ambromobiliare

(Teleborsa) -comunica che il nuovo, riunitosi in data odierna, haInoltre, è stato nominato ilin ambito commerciale. Al Presidente del Consiglio di amministrazione,, ed all’Amministratore delegato,, sono stati conferitidi ordinaria amministrazione.sono stati indicati qualeIl nuovo Consiglio di Amministrazione, eletto dall’assemblea degli azionisti del 12 maggio 2023, è quindi composto da: Alberto Gustavo Franceschini, Presidente, Corinna zur Nedden, Amministratore delegato, Pierluigi Bernasconi, Consigliere esecutivo, Paolo Pistilli, Consigliere non esecutivo Lucio Fusaro, Consigliere non esecutivo Fadrique de Vargas Machuca, Consigliere indipendente Maurizio Dallocchio, Consigliere indipendente.Il Consiglio di Amministrazione ha nominato i componenti del Comitato Esecutivo della Società composto dal Presidente Alberto Gustavo Franceschini, dall’Amministratore delegato Corinna zur Nedden e dal Consigliere non esecutivo Fadrique de Vargas Machuca.