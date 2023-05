Con il progetto Eureka SACE si aggiudica la Call for Proposals 2022 di Banca d’Italia

(Teleborsa) -si aggiudica la, iniziativa promossa daldella, con il progetto Eureka (EURopean Export blocK-chain Aggregator) ideato nell’ambito dell’Innovation Lab del Gruppo SACE, vero e proprio hub di innovazione, gruppo di lavoro multifunzionale e trasversale coordinato dalla funzione Customer Centricty & Product Design.Ladellee l’delle imprese italiane è di vitale importanza per la salute del nostro Sistema Paese e la valorizzazione del Made in Italy. Nella situazione di stabile fragilità che stiamo vivendo, diventa sempre più strategico mettere in sicurezza le catene di approvvigionamento e fornitura attraverso soluzioni innovative, che permettano di gestire efficientemente e in sicurezza la liquidità e ridurre al minimo i rischi operativi.Per questo motivo, l’di SACE consi è posto l'obiettivo di sviluppare una soluzione in grado di favorire la collaborazione dei diversi attori coinvolti nelle operazioni commerciali internazionali, che consentisse l’accesso a soluzioni assicurative-finanziarie in grado di sostenere in sicurezza le potenzialità dell'export delle aziende Italiane, in particolare le PMI. “Il progetto EUREKA è uno dei primi risultati delle sperimentazioni già avviate dall’Innovation Lab di SACE che riguardano il mondo fintech, i flussi di blockchain e il metaverso – ha dichiaratoHead of Customer Centricity & Product Design SACE–. Il suo successo conferma l’impegno di SACE per l’innovazione e la digitalizzazione, in linea con il nostro Piano Industriale INSIEME 2025, in un contesto in cui diventa sempre più importante identificare soluzioni a tutela delle aziende che operano nel mercato globale”.In dettaglio, grazie allail progetto Eureka prevede l'utilizzo dei registri distribuiti come strumenti di raccolta e condivisione delle informazioni generate lungo il ciclo di vita di unadalla fase difino alla gestione degli strumenti assicurativi, attraverso un'unica open platform in cui i documenti e gli asset commerciali vengono digitalizzati, così da avere una visione univoca grazie alle caratteristiche di condivisione, trasparenza, immutabilità e sicurezza dei dati che caratterizza il sistema blockchain.I progetti selezionati saranno supportati nelle successive fasi didalspecifico di Banca d’Italia in materia bancaria, finanziaria e assicurativa e in specifici ambiti tematici legati agli stessi progetti. La proposta di SACE entra così in una fase di accelerazione e sviluppo di sei mesi prima di entrare nell’che integra i servizi assicurativi-finanziari di SACE con un ventaglio di soluzioni a supporto del business che coinvolge tutti gli attori del Sistema Paese, daglifino alle imprese.L’Innovazione è l’elemento abilitante dele consente di rispondere a problemi già noti e ai bisogni delle aziende clienti non ancora rilevati. L’è immerso nell'ecosistema SACE ed è permeabile dall'interno attraverso la raccolta di spunti dalle persone del Gruppo e dall'esterno, attraverso confronti con Università, aziende, e startup e hub di innovazione, per intercettare trend innovativi, tecnologici e di business. Obiettivi del Lab sono la creazione diper valutare le idee più innovative e l'impatto che hanno in azienda, favorire l'innovazione continua, un cambiamento culturale e un mindset basati sulla ricerca e l'ascolto, informando e coinvolgendo tutte le persone della squadra SACE. Ladel Lab è a rotazione e si rinnova ogni sei mesi, con un’alternanza a livello di funzione aziendale e referente; tutti possono quindi partecipare attivamente al laboratorio presentando le proprie idee e partecipando alle sessioni e ai gruppi di lavoro.