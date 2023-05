Cover 50, ricavi 1° trimestre in crescita dell'8,9%

COVER 50

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre del 2023 conrispetto al primo trimestre del 2022, per un totale di 10,8 milioni di Euro (9,9 milioni di Euro nello stesso periodo dell'anno scorso). I ricavi suidei ricavi totali: fra questirappresentano i mercati di maggiore dimensione.La ripartizione dei ricavi per linea di prodotto evidenzia il, che rappresenta circa il 58% dei ricavi totali.pari a 2,5 milioni di Euro, registra un, dovuto all’aumento dei costi, soprattutto quelli energetici, e ad una minore redditività dei ricavi dovuta all’andamento delle vendite.Al 31 marzo 2023 la, è positiva per 23,9 milioni di Euro contro i 21,6 milioni di Euro del 31 dicembre 2022.