Health Italia, fatturato stabile e redditività in miglioramento nel 1° trimestre

Health Italia

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre dell'anno con(+0,2%) rispetto al primo trimestre 2022 (8,63 milioni), con una contribuzione rispettivamente del 73% dalla divisione "Healthcare and Services", del 24% dalla divisione "Medical services", del 2% della divisione "Nutraceutical & Cosmeceutical" e dell’1% della divisione "Immobiliare"., mostra unrispetto al primo trimestre 2022. L’EBITDA Margin si attesta al 16,7% dei ricavi operativi, rispetto al 16,3% del primo trimestre 2022. L’ottima strategia di contenimento dei costi ha permesso un miglioramento di circa 40 punti base sul lato della profittabilità."In continuità rispetto ai risultati ottenuti nel 2022, anche questo primo trimestre del 2023 mostra indicatori economici stabili o in crescita rispetto allo scorso anno", afferma, Amministratore Delegato di Health Italia, aggiungendo "siamo una società solida che prosegue nel proprio percorso di crescita all’interno di un settore, quello della sanità integrativa e del welfare, in costante evoluzione ed espansione e nel quale puntiamo a svolgere un ruolo sempre più importante, grazie ad un approccio innovativo e all’efficacia e qualità dei servizi che eroghiamo ai nostri clienti".