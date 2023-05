SIT, ricavi in calo nel 1° trimestre su debolezza Divisione Heating

SIT

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi, ha registratodel primo trimestre 2023 pari a 83,6 milioni di euro, registrando una riduzione del 10,9% rispetto allo steso periodo del 2022 (93,8 milioni). L'è stato pari a 8,3 milioni di euro (-43,5% rispetto allo stesso periodo 2022), mentre l'è stato pari a 1,3 milioni di euro (contro 5,3 milioni del primo trimestre 2022)."Il primo trimestre del 2023 ha visto SIT operare in unin cui inflazione e alti tassi di interesse hanno inciso sulla propensione al consumo degli utenti finali, influenzati anche dall’incertezza del quadro normativo relativo agli incentivi di settore - ha commentato l'- In questo contesto, la divisione Heating&Ventilation di SIT risente del perdurare del fenomeno del destocking, che vede un livello eccezionalmente elevato dello stock in tutta la filiera innescato dalla volatilità della supply chain nel corso dell'esercizio 2022"."Per quanto riguarda la divisione Metering, lahapotendo contare su una leadership nel mercato domestico mentre i risultati della business unit Water Metering sono in linea con le attese", ha aggiunto.Al 31 marzo 2023 l'è pari a 143,1 milioni contro 130,5 milioni del 31 dicembre 2022 e 124,8 milioni al 31 marzo 2022Lasulle vendite della Divisione Heating & Ventilation per l'anno 2023 rimane in contrazione rispetto all'anno precedente, con un possibile miglioramento della domanda entro la fine dell'anno.