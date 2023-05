Catalent taglia la guidance e riceve avviso di delisting da NYSE

Catalent

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nella produzione e confezionamento prodotti farmaceutici, haper riflettere i risultati attesi del terzo trimestre (comprese le riserve di materie prime legate alla pandemia), sfide operative, costi superiori alle attese e previsioni più rigorose e disciplinate.La società vede ora i suoiper l'intero anno compresi tra 4,25 miliardi e 4,35 miliardi di dollari (rispetto alla sua precedente previsione di 4,63 miliardi-4,88 miliardi) e uncompreso tra 187 e 228 milioni di dollari (vs previsione precedente di 567-648 milioni).Dopo aver ritardato due volte la trimestrale questo mese, Catalent, che ha ricevuto un, ha dichiarato che fornirà un aggiornamento aziendale per il terzo trimestre in nella call e non i risultati finanziari completi come al solito.