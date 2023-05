FS Italiane: Strisciuglio nuovo AD di RFI, Cuzzilla nuovo presidente di Trenitalia

(Teleborsa) - L'assemblea di(gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione per il triennio 2023-2025, eleggendoalla presidenza della società e indicando come amministratore delegato, da nominare nella prima riunione del CdA,, che ha lasciato l'incarico di amministratore delegato di Mercitalia Logistics.L'assemblea di(anch'essa controllata da Ferrovie dello Stato Italiane) ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione sempre per il triennio 2023-2025, eleggendoalla presidenza e indicando la conferma come amministratore delegato di. Stefano Cuzzilla ha lasciato l'incarico di componente del CdA di Ferrovie dello Stato Italiane.Infine, l'assemblea di(appartenente allo stesso gruppo) ha nominato consigliere Sabrina De Filippis indicandola come amministratore delegato in sostituzione dell'uscente Gianpiero Strisciuglio. De Filippis ha lasciato l'incarico di Direttore Business Regionale Trenitalia.La presidente Nicoletta Giadrossi e l'AD Luigi Ferraris, a nome di tutto il Gruppo FS Italiane,, in particolare la presidente di RFI, Anna Masutti, l'amministratrice delegata di RFI, Vera Fiorani, e il presidente di Trenitalia, Michele Pompeo Meta, per il prezioso lavoro svolto. Un ringraziamento e un augurio di buon lavoro per Stefano Cuzzilla.