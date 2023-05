G7, nuove sanzioni contro Mosca: colpiti anche i diamanti

(Teleborsa) - Ilper "fiaccare la macchina da guerra della Russia". In particolare, al fine di ridurre le entrate della Russia,a tale scopo, "continueremo a lavorare a stretto contatto per limitare il commercio e l'uso di diamanti estratti, lavorati o prodotti in Russia, impegnandoci con partner chiave al fine di garantire l'efficacia dell'attuazione di misure restrittive coordinate, anche attraverso tecnologie di tracciamento".La decisione si affianca a quella annunciata dal Regno Unito che ha annunciato a sua volta sanzioni contro il settore minerario russo, prendendo di mira le importazioni di alluminio, diamanti, rame e nichel nel tentativo di limitare la capacità di Mosca di finanziare la sua guerra in Ucraina. "Come mostrano le sanzioni annunciate, ilha detto il premier britannico Rishi Sunak.Dal G7 è arrivata anche l'esortazione alla Russia a porre fine "alla sua aggressione in corso e a ritirare immediatamente, completamente e incondizionatamente le sue truppe e il suo equipaggiamento militare dall'intero territorio dell'Ucraina". L'aggressione contro l'Ucraina, si legge in una nota dei leader del Sette Grandi riuniti a Hiroshima,Mentre,Condanna, inoltre, "