Neosperience, controllata NH approva piano per IPO su mercato USA

Neosperience

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della Digital Customer Experience, ha comunicato che la(NH) ha deliberato un aumento di capitale finalizzato allaL'aumento di capitale prevede l'emissione di massime 100.000.000 di azioni, a servizio del collocamento sui mercati US e di ulteriori future raccolte di capitali in Italia o all'estero, Stati Uniti inclusi, si legge in una nota. Al termine dell'IPO, prevista indicativamente entro la fine del 2023,in Neosperience Health.Neosperience Health,, ha ereditato le attività svolte negli scorsi anni da Neosperience nel settore della salute e ha recentemente sviluppato una piattaforma software, Neosperience Health Cloud, rivolta a poliambulatori, centri diagnostici, ospedali pubblici e privati, che consente la digitalizzazione dei processi di diagnosi, prevenzione e cura dei pazienti, grazie all'utilizzo di sofisticati algoritmi di Intelligenza Artificiale.Con i proventi derivanti dalla quotazione sul mercato US, Neosperience Health intende, in Italia e nei principali paesi europei, con l'obiettivo di sviluppare successivamente le proprie attività anche negli Stati Uniti.