Chevron acquisisce PDC Energy per 7,6 miliardi di dollari

(Teleborsa) -, colosso petrolifero statunitense, ha siglato un accordo per acquisire tutte le azioni in circolazione diin unadel valore di, o 72 dollari per azione.Sulla base del prezzo di chiusura di Chevron il 19 maggio 2023 e secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di PDC Energy riceveranno 0,4638 azioni di Chevron per ogni azione di PDC Energy. Il, della transazione è dii. Il prezzo della transazione rappresenta un premio del 14% su una media di 10 giorni basata sui prezzi di chiusura delle azioni il 19 maggio 2023."Le risorse attraenti e complementari di PDC rafforzano la posizione di Chevron nei principali bacini di produzione degli Stati Uniti - ha affermato Mike Wirth, presidente e amministratore delegato di Chevron - Questaimportanti e migliora l'obiettivo di Chevron di fornire in sicurezza rendimenti più elevati e emissioni di carbonio inferiori".