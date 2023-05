Convergenze acquisisce da controllata Positivo un portafoglio di 1.400 clienti

Convergenze

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori telecomunicazioni ed energia, ha deliberato l', società controllata al 100%. L'operazione prevede l'acquisizione di un portafoglio clienti costituito da, per complessivi, e dei relativi contratti di fornitura in wholesale che tali clienti hanno sottoscritto tramite Positivo con aziende di riferimento nel settore TLC e wholesale in Italia.

La finalizzazione dell'operazione è prevista per il 23 maggio 2023, i cui effetti avranno efficacia a decorrere dal 1 giugno 2023, e prevede un corrispettivo di 102.830,72 euro.



"Con questa operazione puntiamo ad efficientare la gestione dei clienti e delle attività di Positivo, società acquisita lo scorso giugno con l'obiettivo di espandere l'operatività di Convergenze a livello geografico e in termini di servizi offerti - ha commentato l'AD Rosario Pingaro - Riteniamo infatti che, grazie all'uso della tecnologia e dell'infrastruttura di Convergenze, sarà possibile ottenere economie di scala e ridurre i costi di gestione".