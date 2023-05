Danitech verso quotazione su Euronext Growth Milan

Alantra

(Teleborsa) -ha avviato l'iter per la(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 5 giugno, con il debutto nei giorni successivi.è l'Euronext Growth Advisor.Danitech, con sede a Senago (Milano), è un. Fondata nel 2015, la società è oggi leader nel segmento delle macchine per la tintura in corda grazie ad un posizionamento competitivo differenziante basato su caratteristiche progettuali uniche e sistemi di controllo innovativi. Queste caratteristiche, sostiene la società, permettono alle sue macchine di essere più efficienti di quelle dei competitor e garantire risparmi per i clienti in termini di consumo d'acqua, tempo macchina e consumo di materiali chimici.Al 31 dicembre 2022, idi Danitech risultano pari a 58,6 milioni di euro, in crescita dell'82% rispetto ai 32,2 milioni registrati al 31 dicembre 2021. La società genera gran parte del suo fatturato (78%) nei(in particolare Cina, Bangladesh e Vietnam). Le unità produttive di Danitech sono situate in Italia e in Cina.Il, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, è composto da 5 membri: Danilo Cagnazzi, amministratore delegato; Roberto Bettelli, amministratore; Jie Yin, amministratore; Vittorio Schena, amministratore; Alessandro Capogrosso, amministratore indipendente.Prima dell'ammissione ilè controllato da: JDC S.r.l. (società riconducibile a Jie Yin e Danilo Cagnazzi rispettivamente per il 75% e 25%) con l'80,5%; DBI Morningstar S.r.l. (società riconducibile a Roberto Bettelli per il 100%) con l'11,7%; Dario Verzeni con il 3,9%; Rossano Rubini con il 3,9%.